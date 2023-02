Elle sappelle Zainaba Mzé Mbaba Mouigni Hazi sa Mère Moinaecha M’madi. Elle est mariée et mère de 4 enfants. Elle est née à Mitsamiouli Djao l’un des grands quartiers de la ville de Mitsamiouli.

Nous sommes dans l’année 82, où elle a pris le chemin de l’école jusqu’en 1998 où elle a décroché son bac et continué ses études supérieures en Egypte où elle a décroché sa licence en télécommunication maritime.



Zainaba est l’une des plus grandes joueuses professionnelles qui a marqué le basket-ball comorien dans les années 90 .



Elle a débutée sa carrière avec l’équipe Lunos basket féminine à Mitsamiouli.

Ellle était jeune, motivée et très confiante, l’équipe de la capitale MORONI ont fait appel à elle afin de rejoindre l’équipe papillon bleue en 1997. Elle sera sélectionnée pour la première fois à l’ile de la Réunion où elle n’a malheureusement pas participé car elle était entrain de repasser le bac.



En 1998 elle est encore sélectionnés aux Seychelles. Elle était la capitaine de l’équipe des Comores où elles sont revenues avec une médaille de bronze.

Aujourd’hui elle a décidé de construire une nouvelle vie que le sport,celui de se concentrer sur l’éducation de ses enfants. Zaïnaba se trouve dans le domaine du tourisme en tant que responsable de gestion management et hôtellerie (GOUVERNANTE)



Toujours au service de la ville Mme ZAINABA MZE MBABA est l’une des membre tres actifs de l’association RASMI de Mitsamiouli.

C’est une icône dans le monde du sport et associatif, raison par laquelle, aujourd’hui, nous lui rendons hommage. Une femme de qualité que nous n’oublierons j’aimais.

Mitsamihuli Sururi