Zaidou Bamana, fils de l’ancien militant Younoussa Bamana, s’est exprimé dans une interview accordée à Masiwa. Il a souligné que l’indépendance des Comores a conduit à une corruption endémique, qu’il a qualifiée de « sport national ». Bamana a également discuté de la situation à Mayotte, affirmant que l’île a choisi de rester française pour échapper au sous-développement et à la pauvreté qui sévissent dans les autres îles des Comores. Il a exprimé son souhait que les Comores atteignent une véritable indépendance et prospérité dans un cadre démocratique, mais a noté que cela nécessite une normalisation des institutions et une lutte contre la corruption. En tant que fils de Younoussa Bamana, il a encouragé les Comoriens à favoriser le développement de leurs territoires respectifs. Enfin, il a souligné que l’immigration massive à Mayotte est une source majeure de troubles et a appelé à une régulation plus stricte.

