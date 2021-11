Y’aura t-il des supporters de la fédération et d’autres de Ben Amir au Cameroun ?

Quelques mois après avoir perdu la marché de l’équipementier sportif, le patron de la société Maana et ancien manager de l’équipe nationale Ben Amir Saaandi s’est lancé à faire des maillots mais uniquement pour les supporters des verts. Ces dernières semaines, certains se demandent si cela ne va pas contribuer à la division des supporters de l’équipe nationale:

” Coelacanthes !

L’unité derrière l’équipe Nationale est un impératif.

Derrière cette équipe qui fait qu’on peut situer le pays aujourd’hui, Comores ? Qualifié à la CAN , disent les personnes dont on recontre à travers le monde, c’est dire combien nous sommes tous reconnaissants à leur égard.

L’intérêt général général prime sur toutes considérations, aussi importants que soient les enjeux .

Ces derniers temps, règne un climat délétère entre la fédération de football et la société Mana pour des questions d’équipements sportifs.

Au Cameroun, nous risquons de nous trouver avec d’un côté des supporters de la fédération et de l’autre issus de la société Mana .

Cette perspective nous laisse perplexes, en effet, l’apparition au stade lors des matchs de deux groupes de supporters issus d’un même pays portant des maillots différents peut être mal perçue , risque de créer un malaise au sein du groupe Comores censé être uni .

C’est pourquoi, il serait judicieux que la fédération et la société Mana se parlent et , que si différand il y a , le lieu Idéal n’est pas la place publique, d’autant plus que le dirigeant de la société Mana est pour bien quelque chose dans la réussite de cette équipe ” Daoud Halifa sur Facebook