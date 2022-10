Yasser Ali Assoumani, poursuivis et placés en détention provisoire depuis le 5 janvier dernier dans l’affaire de trafic illicite des lingots d’or a été condamné par le tribunal correctionnel aujourd’hui à une peine d’emprisonnement de 7 ans.

Harifadja Abodo Nourdine Fardy, dont l’implication a été également révélé, à été condamné à la même peine.

CMM

