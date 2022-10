Warchi, un comorien qui a fabriqué un générateur hydraulique et éclaire un village et la mosquée

C’est un jeune autodidacte. Il a passé son enfance à la coulée à Moroni où il est connu pour être un réparateur de tout ce qui est électronique. Tout jeune il était le premier jeune à avoir ouvert une radio fm avec un simple micro en changeant un transistor, sa radio couvrait le quartier de la coulée et une partie de Moroni.

A Mohéli son nom est désormais synonyme de lumière, le jeune Warchi a fabriqué un générateur électrique qui utilise l’eau pour avoir de l’électricité. Le village de Mirémani a désormais de l’électricité, la mosquée du village à de la lumière grâce à Warchi. Son genie ne date pas d’aujourd’hui mais un héritage puisque son papa était réparateur de frigo. Regardez la vidéo ci dessous:

Please follow and like us: