Visite de l’ambassadeur de France au CFOTEC : un focus sur la formation technique et professionnelle.

L’ambassadeur de France en Union des Comores, Sylvain Riquier, a récemment visité le Centre de Formation Technique (CFOTEC) de Mkazi. Cette visite a permis au directeur du centre, Mkandzilé Mohamed Assaf, d’exprimer sa gratitude pour le soutien significatif apporté par l’ambassade de France. Il a également soulevé des préoccupations concernant le ralentissement des travaux de réhabilitation du centre, qui font partie du projet Komor Initiative.

L’ambassadeur Riquier a souligné l’importance de la formation professionnelle et technique pour le développement socio-économique du pays. Il a insisté sur la nécessité de former les jeunes et de les adapter aux métiers techniques. Il a également souligné l’importance d’un équipement de qualité pour faciliter l’apprentissage.

Cependant, le directeur du CFOTEC a exprimé des inquiétudes concernant le retard des travaux de réhabilitation du centre. Il a appelé à accélérer les travaux et à respecter la date limite fixée pour 2025. Malgré ces défis, l’ambassadeur de France a réaffirmé l’engagement de son pays à soutenir la formation technique et professionnelle aux Comores.

ANTUF Chaharane