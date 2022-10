Virus Ebola: Le ministère de la Santé à l’avant-garde

Au cours d’un entretien avec Al-watwan, la ministre de la Santé, Loub Yacout Zaïdou a tenu à informer que la souche qui circule actuellement en Ouganda est la souche soudanaise qui est très virulente par rapport à la souche zaïroise. Les vaccins sont en cours d’études.

La ministre de la Santé s’est exprimée pour la première fois devant Al-watwan depuis que le pays voisin, la Tanzanie a alerté sur l’épidémie Ebola qui sévit actuellement en Ouganda et qui a causé la mort d’un médecin en provenance de la Tanzanie.Loub Yacout Zaïdou a présenté les différentes mesures qui seront prises et les moyens de lutte que le pays doit disposer pour faire face à une telle épidémie. «Depuis que la Tanzanie a tiré la sonnette d’alarme, nous étudions les mesures de prévention dans nos ports d’entrée et les différents moyens de lutte si cette maladie arrive dans notre pays».



Les principaux piliers de lutte contre l’épidémie vont être réactivés. Elle citera la coordination, la surveillance, le laboratoire, la gestion des cas, la prévention et le contrôle des infections et la communication et l’engagement communautaire. «Nous mobilisons les autorités nationales et les partenaires pour une grande implication et la mise à jour de notre plan de riposte est activé», dira la ministre avant de préciser que «les spécialistes du pays sont en contact permanent avec leurs collègues des pays ayant déjà géré des épidémies comme Ebola».

Le plateau technique dédié au dépistage

Au niveau des laboratoires, le ministère assure que depuis la pandémie de la Covid-19, les Comores ont renforcé et décentralisé le plateau technique dédié au dépistage. Elle assure que dans les trois îles, «nous avons un dispositif qui nous permettra une fois qu’on aura les réactifs à diagnostiquer les premiers cas sur place».



Loub Yacout Zaïdou a tenu à informer, en outre, que la souche qui circule actuellement en Ouganda est la souche soudanaise qui est très virulente par rapport à la souche zaïroise. «C’est contre cette dernière souche qu’un vaccin efficace à 100% est disponible. Quant à la souche soudanaise, les vaccins sont en cours d’études». Notons que l’Organisation mondiale de la Santé (Oms) a indiqué le mercredi 4 octobre que l’Ouganda a dépassé la barre de 60 cas de malades du virus Ebola dans le district de Mubende où l’épidémie a été déclarée le 20 septembre dernier et a tué 29 personnes dont quatre agents de santé.

Alwatwan