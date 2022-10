Violences à Mbéni : Que Reproche-ton au Docteur Djabir Mbae Hamidou ?

Le jeune medecin-chef du Centre Medico Chirurgical de Mbeni est gardé à la gendarmerie de Moroni depuis hier « pour une déposition ». C’est un record du monde de durée de déposition pour sa durée.

Le Dr Djabir est très apprécié dans le monde médical pour ses compétences et son dévouement . Il a contribué à faire du CMC de Mbeni, un hôpital où des patients de toute l’île vont se faire traiter en toute confiance. Plusieurs de ses collègues de Ngazidja interrogent HaYba sur ce que peuvent être les raisons de sa garde à la gendarmerie. Le Dr Djabir n’a pas manifesté contre les forces de l’ordre. Il était à l’hôpital.

Selon le droit comorien, il faut des raisons sérieuses pour priver un citoyen de sa liberté. Par exemple :

– s’il est une menace pour la paix, peut causer des troubles ou attaquer des gens.

– s’il risque de supprimer les preuves du delit ou du crime qu’il a commis

– si le fait d’être en liberté risque d’attiser la colère de la population parce qu’il a commis un délit/ crime révoltant.

Que reproche-t-on au Docteur Djabir pour le garder à la gendarmerie ? Plusieurs de ses collègues interpellés ont été relâchés.

M. Madjliss Mfaoume, infirmier major est aussi à la gendarmerie.

Est ce une mesure d’intimidation des chefs du CMC pour qu’ils ne s’expriment pas sur les cas qu’ils ont à traiter suite aux affrontements du mercredi et des mesures punitives du lendemain ?

Une manière pour le pouvoir de montrer que mdru natsifikiri ba hari nge dukutera hawu injeniera hawu ha somo tsidji hindrini ukaya karina humfanya izo randzao ?

Partout dans le monde, les médecins s’expriment oralement ou par un communiqué sur les cas qu’ils traitent consécutivement à une crise.

Comment peut on priver l’hopital de deux de ses professionnels à un moment où il y a un afflux de patients ?

