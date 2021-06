Vers un mbadjini de paix et de stabilité

Dans la grande région de Mbadjini plus précisément la sous région de Pimba. Après plusieurs années de développement local dans le village de Gnambeni par les villageois (construction des pistes, terrain de football, écoles, maternité et dispensaire) le démon de la démolition a failli s’installer dans cette localité depuis que sa diaspora et la jeunesse sur place ont entrepris les travaux d’aménagement des espaces vertes (places publiques et jardins ).

La paix retrouvée avait impliqué une grande volonté des médiateurs dont Mme la Gouverneure, le Dircab du Pdt, les députés et maires de la région.

Selon le député de la 23ème circonscription de Mbadjini Mr Ali Said Bakary les mots paix et construction incarnent la vision du chef de l’Etat le président Azali Assoumani.