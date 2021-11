Usukani wa massiwa : Un ultimatum lancé aux chauffeurs de Ntsaweni

Les chauffeurs de Ntsaweni refusent de se soumettre aux exigences du syndicat. Celui-ci leur donne jusqu’à mercredi pour prendre des mesures radicales au sujet de la mise en place des tours dans les gares routières afin de faciliter l’embarquement des passagers.

Le syndicat national des chauffeurs, Usukani wa masiwa, a convié tous les chefs des cellules des différentes régions de Ngazidja pour discuter de la crise de entre des chauffeurs de la région de Mbude, en particulier ceux de Ntsaweni.

Les chauffeurs du chef-lieu de Mbude refusent jusqu’à maintenant de se plier aux exigences du syndicat. Ils refusent, selon le président de la cellule de Mbwankuu, Matchouzi Djae, d’appliquer la règle imposée à toutes les cellules, à savoir la mise en place dans les gares routières d’une organisation stricte obligeant les taxis à faire la queue pour pouvoir embarquer des passagers quelque soit la destination de ces derniers. «Des tours ont été exigés dans toutes les gares routières permettant à chacun de ne pas rentrer bredouille après une journée de travail», a-t-il expliqué.

«Elles sont appliquées par toutes les cellules, sauf celle de Mbude, notamment les chauffeurs de Ntsaweni qui refusent jusqu’à présent de s’y conformer. Ils ont jusqu’au mercredi pour revenir sur leur position. Sinon, nous n’aurons pas d’autre choix que de prendre les mesures nécessaires pour régler ce problème», a-t-il prévenu. Pour sa part, le président de la cellule de Hambu, Allaoui Mmadi, a rappelé que sa région était confronté à ce même problème, il y’a de cela quelques mois. «La région de Hambu avait été lourdement sanctionnée et plus particulièrement les chauffeurs de Mitsudje. Je pense que toutes les cellules doivent appliquer les règles mises en place par notre syndicat car il est là pour nous», a-t-il souligné.

Mettre de l’ordre

Le secrétaire général du syndicat national des chauffeurs, Usukani wa masiwa, s’est dit disposé à prendre en considération les doléances des usagers pour améliorer les choses au niveau du transport en commun. «Nous recevons énormément des suggestions et nous les prenons en compte. Nous sommes actuellement en train de réfléchir sur la mise en place d’une meilleure stratégie pour éviter les accidents à répétition qui se produisent ces derniers temps.

Comme toute organisation, nous voulons instaurer une discipline exemplaire au niveau des chauffeurs et pour le bien et la sécurité de tout le monde, elle doit être respectée», a indiqué Attoumani Ahamada avant de mettre en garde tout agissement contraire au règlement. «Nous ne pouvons pas tolérer que des passagers soient transportés par un chauffeur ivre par exemple.

Nous ne sommes pas là pour faire de la partialité, toute sanction sera envisagée pour mettre de l’ordre dans le transport», a-t-il insisté. Le secrétaire général de Usukani wa masiwa a appelé les autorités des villes et villages, les maires et les préfets, à prendre leurs responsabilités. «Ils doivent comprendre que si un chauffeur va à l’encontre des droits du syndicat, c’est à eux de nous avertir pour enquêter et suivre le dossier», a-t-il expliqué.

Mhoudini Yahaya / Alwatwan