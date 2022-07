Une délégation conduite par le Gouverneur de Anissi se trouve en ce moment en Tanzanie

Dans le cadre d’une dynamique des échanges commerciaux, économiques, éducatifs et culturels initiée par l’État comorien et la Tanzanie, une délégation comorienne conduite par le Gouverneur de Ndzuwani SEM Anissi Chamsidine se trouve en ce moment en Tanzanie.

Composée de plusieurs personnes ressources des Chambres de Commerce de l’Union des Comores et des îles de Ndzuwani et de Ngazidja (la CCI Mwali ayant déjà effectué la même visite), des Maires de Ongojou, de Mremani, de Bazimini et de Moya, et de quelques opérateurs économiques, la délégation s’est mise au travail depuis son arrivée et ce dimanche 03 juillet, une visite de terrain d’une usine locale de fabrication de ciment s’est effectuée, dans une atmosphère conviviale.

Par ailleurs, notons que cette même journée du dimanche 03 juillet était aussi historiquement marquée par l’accueil très chaleureux réservé par le Gouverneur de Mtwara à son homologue comorien et à sa délégation. Ce premier contact brillamment réussi et favorablement ressenti par l’ensemble des participants marque un prélude, un signal fort, pour l’évolution des échanges et les retombées positives attendues dans un avenir proche.

Ça ne sert à rien de convoiter une chose qui n’est pas à nous. Nous devons juste nous mettre au travail.

Gouvernorat d’Anjouan