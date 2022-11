Une centrale solaire de 350 KVA installée à Comores Télécom

Après la mise en place d’une politique d’extension de la couverture de son réseau Huri et le rapprochement de plus en plus de leurs clients à travers l’ouverture des agences Commerciales dans les régions. La société à la couleur Bleu vient de prouver une fois de plus qu’il est bel et bien au service de la population comorienne.

En effet, Comores Télécom se dote maintenant d’une gigantesque centrale solaire de 350 KVA qui va permettre d’abord à la société de faire des économies de l’énergie sachant que la société consommait énormément d’énergie, Comores Télécom économisera plus de 10 millions de Francs comoriens par mois sur 25 ans. Ensuite, elle va permettre aussi d’alléger la consommation d’énergie sur Moroni, une chose qui va énormément ravir à Sonelec en leur permettant d’alimenter les régions lointaines de la grande comores.

Enfin, elle va participer à l’écologie mondiale en diminuant les effets de serre et les gaz à effet de serre.

Pour rappel, en Août dernier, Comores Telecom a mis en place un autre projet social nommé « Quartier Comores Télécom' »qui s’étend de vololvolo, allant rond point coulée jusqu’au quartier des Banques.

Ce projet contient notamment la mise en place des panneaux solaires lumineux, l’électrification à l’énergie solaire en lampes et affiches lumineuses.