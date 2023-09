Une centaine de contractuels du ministère des Finances attendent leurs salaires

Les salaires impayés continuent de plonger les relations entre les contractuels du ministère des Finances et leur tutelle dans un état de tension croissante. Plus de 100 agents du ministère se trouvent dans une situation précaire, n’ayant pas reçu un sou depuis 5 à 8 mois, et leur patience s’amenuise au fil du temps. Ils revendiquent aujourd’hui leur droit le plus fondamental : percevoir leurs rétributions.

Cette situation intenable a conduit certains contractuels à prendre la parole, exprimant haut et fort leur demande de résolution immédiate du problème touchant ceux qui n’ont pas touché leur salaire depuis le mois de Mai pour certains, et depuis janvier pour d’autres. Leur principale revendication est simple et directe : le paiement immédiat de leurs arriérés de salaires.

Le climat dans les couloirs du ministère des Finances devient tendu, avec des murmures de possibles actions de protestation imminentes. Pour ces contractuels, se sentant marginalisés, l’heure de la révolte a sonné.

Mais du côté des institutions responsables, une tout autre explication est avancée. Selon nos sources, les contrats pourraient avoir été annulés en raison d’un nombre excessif de contractuels recrutés par rapport au budget initialement prévu. Cette situation aurait ainsi rendu impossible le versement des salaires impayés.

Kamardine*, l’un des contractuels touchés par cette crise, ne décolère pas. Il reproche au Cabinet du ministre des Finances de ne pas respecter le budget et les engagements pris envers eux. « Il s’avère que ce ne sont que des promesses ressassées, nous sommes las », dénonce le jeune homme, exprimant ainsi la frustration grandissante de tous les contractuels lésés.

La question qui demeure en suspens est la suivante : pourquoi ces contractuels n’ont-ils pas encore reçu leur salaire depuis le mois de Mai ? Est-ce que le président de la République a réellement annulé ces contrats en prévision des élections de 2024 ? Cette affaire épineuse risque de continuer à alimenter la controverse et à peser sur le ministère des Finances, laissant les contractuels dans une situation de précarité financière qui ne peut plus durer.

*prénom modifié

Misbah Said