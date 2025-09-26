Une caravane médicale tanzanienne attendue à Ndzuani pour offrir des soins gratuits

Les habitants de l’île de Ndzuani auront bientôt accès à des soins médicaux gratuits prodigués par des spécialistes venus de Tanzanie. Du 5 au 11 octobre, une importante caravane médicale s’installera dans trois établissements hospitaliers — Hombo, Bambao Mtsanga et Pomoni — pour offrir des consultations gratuites aux patients souffrant de maladies chroniques, dermatologiques et neurologiques.
L’annonce a été faite le mercredi 24 septembre par l’ambassadeur de la République Unie de Tanzanie aux Comores, Saidi Othman Yakubu, lors d’une rencontre avec la presse. Cette initiative s’inscrit dans la continuité d’une première caravane organisée l’an dernier à Ngazidja, et vise cette fois-ci à répondre aux besoins des populations d’Anjouan. « Nous invitons tous les Comoriens, particulièrement ceux de Ndzuani, à venir consulter ces médecins spécialisés », a déclaré le diplomate.
Au-delà de l’aspect sanitaire, cet événement illustre le renforcement des relations de coopération et de fraternité entre la Tanzanie et l’Union des Comores, soutenues par les deux chefs d’État, Azali Assoumani et Samia Suluhu. Les consultations sont ouvertes à tous, y compris aux patients venant de Ngazidja et de Mwali, qui pourront se déplacer pour bénéficier de cette opportunité.
Grande nouveauté cette année : les équipes médicales tanzaniennes apporteront avec elles les médicaments nécessaires aux traitements, permettant ainsi aux patients de repartir avec une prise en charge complète sans aucun frais. Les inscriptions sont déjà ouvertes dans les trois hôpitaux concernés.
