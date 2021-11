Un voleur s’est permis de porter plainte contre sa victime

Tribune libre: Il s’appelle Ali Mohamed Soilihi. Originaire de Moroni-Badjanani. Fils de feu Mohamed Soilihi et de feue Sania Moustakim. La plupart d’entre vous, le connaissez déjà. Malgré son apparence et son comportement à la française, ce n’est qu’un vulgaire voleur sans dignité. Tout ça pour maintenir un niveau de vie qui était autrefois le sien.

Bref, il m’a arnaqué 3.675.000Fc, soit exactement 7.500€. Aujourd’hui ça fait presque sept ans que j’attend qu’on me rembourse. Il y a quelques jours je lui ai réclamé mon droit, je me suis même adressé à sa famille. La réponse est aussi spectaculaire que la façon dont il m’a arnaqué. Il a porté plainte contre moi, soit-disant que je lui ai proféré des menaces de mort. Et puis quoi encore ?

Apparement je ne suis pas sa première victime. Cette somme d’argent constituait un acompte pour l’achat d’un terrain appartenant à sa famille. Aujourd’hui, presque sept ans après, je n’ai obtenu ni terrain ni remboursement. Sa stratégie d’arnaque est simple mais je vous l’expliquerai dans mes publications futures.

Ce matin, j’ai honoré une convocation de la gendermerie. Dans sa nouvelle plainte, wola Ali Mohamed Soilihi pretend que je lui ai arraché des dents, qu’il n’en a d’ailleurs plus. Bientôt on va nous présenter devant le juge. Bref, on voit déjà où il veut en venir. Après m’avoir arnaqué, il veut en plus que je l’indemnise. Voilà ce qu’est devenu notre élégant Ali Mohamed Soilihi. Pourtant des amis à moi m’avaient conseillé de me méfier de lui car il est vraiment malhonnête….

Yinou ndemana yarahara. Qu’il sache avec sa famille que je ne suis pas du tout impressionné. Je ne fais que réclamer mon droit, je ne crains donc aucune conséquence. Si le voleur ne ressent aucune honte, ce n’est pas moi qui suis sa victime, qui vais me sentir honteux. Je vous renvoie à la chanson toirab titrée “Mbiyaza” du chanteur Piéro. Mgounavoukiché yémalaho yachéwo. Mgounandzé wouka zinou tsihitima ziwanawo. Mgounarivoukiché sirabaki.

Aliyachourthui Ahmed Ibrahim, la victime.