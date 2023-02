Lancement du projet : « Création des emplois durables à travers le soutien à une production locale respectueuse de l’environnement » porté par la FADESIM ( fédération des acteurs pour le développement économique et sociale de l’île de Mohéli)

Un projet qui va créer 50 emplois

Montant global: 89 millions des francs comoriens

Financier principal : AFD( agence française de développement) dans le cadre du projet facilité emploi du gouvernement comorien.

Cinq groupements vont bénéficier de ces fonds . Il s’agit de l’association des jeunes de développement de MONIMOIMDJI(l’AJDEM) qui gère les déchets de la ville de Fomboni ; le réseau des jeunes informaticiens et recycleurs des déchets informatiques (RNTJ); NARILÉ ZA CHIKOMORI, un groupement des jeunes filles d’Itsamia qui travaille sur la transformation des produits agricoles locaux ; une coopérative communautaire de Wanani qui a mis en place une boulangerie artisanale et enfin la coopérative DIMA DJEMA qui intervient dans l’élevage des crevettes.

Moheli Matin

Please follow and like us: