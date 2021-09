Un nouveau gouvernement de répression et d’étouffement de la contestation sociale

Tribune: Un gouvernement de répression et d’étouffement de la contestation sociale et politique, a été mis en place, il y a deux semaines, avec un militaire sans foi ni loi au ministère de l’Intérieur.

Quel risque pour le pays, d’avoir un militaire sans foi ni loi pour soit disant garantir aux citoyens l’exercice des droits, des devoirs et des libertés ? Comment un militaire et agresseur à la fois, pourrait agir avec sagesse et sans violence, si en plus de cela, celui-ci est au service d’une tyrannie ? Un agresseur reste toujours un agresseur, même celui-ci se trouve à la tête du ministère de l’Intérieur. Ce n’est pas en devenant le premier flic d’un gouvernement autocratique que celui-ci va changer dans ses agissements.

Au contraire, cela fera de lui un fou furieux, dans le but de satisfaire son roi des agneaux. Disons tout simplement, que “HOTRANGANI HUFU MDRU”. C’est-à-dire, que l’endeuillé est de nouveau endeuillé. Nous étions aux années 90, lorsqu’un jeune militaire agressa un enfant du peuple et grand patriote. En 1994, cet homme de conviction et Premier secrétaire du front démocratique de l’époque, Moustoifa Said Cheikh, a été agressé physiquement, au volant de sa voiture, par un jeune militaire au nom de Fakridine Mahamoud Mdradabi, en pleine rue. Aujourd’hui, je viens de me rendre compte que celui-ci est devenu le premier flic du régime autoritaire et je ne peux que m’inquiéter pour le peuple. Cet acte délibéré, commis avec abus de pouvoir militaires, se paierait un jour, lorsque nous aurons un État de droit.

Par MHOMA MOUSSA