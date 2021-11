Un investisseur de la diaspora arrêté à Moroni pour détention d’arme

Le gérant du fast-food The Best 269 s’est fait arrêter par la gendarmerie depuis le 27 octobre dernier, a annoncé sa femme. Cette dernière qui utilise le compte Facebook de son mari pour annoncer la nouvelle précise que malgré les perquisitions effectuées aussi bien au restaurant qu’au domicile du couple, les gendarmes « n’ont rien trouvé ».

La femme Mohamed Kassim dit Fafa Ndamy se demande si cette arrestation n’est pas en lien avec leur investissement dans un secteur en plein essor et où la concurrence est féroce. Ce qu’il faut retenir en revanche dans cette affaire, le 24 octobre soit 3 jours avant son arrestation, le gérant de The Best 269 avait posté une photo sur Facebook avec ce qui semble être un fusil à feu. En légende il a écrit : « Tu souhaite investir sur un vrais projet aux Comores pour aider le développement économique ? Ben sache que l’argent et les Idées ne suffisent pas il faut avoir des C avant tous et être calibré pour accueillir les concurrents qui veulent ta faillite car ils souhaitent manger en solo ……(SIC) ».