Un Dérapage de plus, avec le Déplacement Inopportun du Colonel Azali dans la Ville de Mkazi le Vendredi 24 décembre

Où sont la République et ses valeurs, l’État et ses fondements et l’exercice du pouvoir et de l’autorité ?

Une fois n’est pas coutume, le Dictateur comorien se heurte à la vindicte populaire, celle de Mkazi dans la région de Bambao après celle de la ville de Mbéni dans le Hamahame, et tant d’autres localités. S’agit-il d’une malédiction ou l’une des conséquences du mépris exercé par cette victime présumée à l’égard de ses concitoyens?

Oui présomption de victimisation puisque, en méprisant son peuple, en piétinant le droit et en bafouant toutes les règles du jeu démocratique, vous ne récolterez que dégoût et rejet systématiques de ce peuple comorien. N’oublions pas que le châtiment est fait pour améliorer celui qui châtie. De surcroît, l’opinion publique pèse de son poids, évidemment dans les démocraties, mais également dans les régimes autoritaires.

Adepte du charivari populaire, le colonel n’a pas hésité, avec une aisance affichée à danser (comme si s’était la fête) et applaudir ceux qui le huaient en scandant Azali “NALAWE” – en Comorien, Azali “dégage” – alors que son imposant cordon de sécurité armé jusqu’aux dents n’a pu que constater les dégâts.

Azali n’a pas changé, et il n’est pas prêt à changer. Wiston CHURCHILL disait :

“Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu’il ne vous prenne par la gorge. Un fanatique est celui qui ne veut pas changer d’avis et qui ne veut pas changer de sujet”.

Que retenir de cet homme au comportement irresponsable, provocateur et désorienté ?

En présence de tels agissements de sa part, le colonel réaffirme et nous rappelle inconsciemment tout en démontrant en même temps, et ce d’une manière démesurée, qu’avec lui l’avenir des Comores est très incertain et profondément aléatoire, et que notre pays est géré par le hasard et se dirige vers le hasard alors que la République devrait normalement être une nécessité intellectuelle; cette nécessité intellectuelle vient de perdre tout son sens.

Les incidents et les rejets à répétition subis par cet homme corroborent le signe irréfutable de l’échec prématurément cuisant du faux dialogue auquel il a vainement appelé l’opposition. Ce qui témoigne également par conséquent que non seulement il a failli à ses responsabilités qui prirent fin depuis le 26 mai 2021, mais encore fait preuve de son manque de sérieux, alors qu’il souffre dès lors de crédibilité auprès de ses administrés concitoyens, auprès de la Communauté internationale, laquelle communauté internationale constate avec stupéfaction l’incompétence et l’irresponsabilité du colonel putschiste historique et multirécidiviste notoire.

Il convient en pareilles circonstances de se demander : “A quoi sert la pléthore de conseillers de tout genre gravitant autour du Roi Soleil des Comores?” Ne dispose-t-il pas d’une équipe spéciale chargée de soigner son image, l’image du Chef? Ou est-ce qu’il n’écoute personne?

La réponse à toutes ses questions si combien légitimes semble d’une grande simplicité :

“Si nous étions aux Comores, dans un pays normal avec un système politique régulier au sein d’un pouvoir légal et légitime, donc démocratique, les experts – psychologues, psychiatres, sociologues, neurologues, et même des médecins généralistes – qui seraient consultés sur le cas typique du colonel, ils l’auraient déclaré inapte et frappé d’une incapacité définitive à l’exercice de la charge. D’erreur en erreur, on découvre la vérité, selon FREUD.

Une maxime nous enseigne “qu’un individu conscient, éveillé et debout est plus dangereux pour le pouvoir en place que dix mille individus endormis et apeurés”.

A bon Entendeur, Salut.

Hassani Abdou

HaYba FM la Radio Moronienne du Monde