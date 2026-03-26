Un chauffeur perd la vie dans un terrible accident à Mwandzaza Djumbe

La fin d’après-midi a viré au drame sur la route nationale 2. Lundi 23 mars, aux alentours de 17 heures, un violent accident de la circulation s’est produit à Mwandzaza Djumbe, plongeant les riverains dans la stupeur et laissant derrière lui un lourd bilan humain et matériel.
Selon les premiers éléments recueillis sur place, un camion chargé de sable, en provenance de Moroni, roulait à vive allure lorsque le conducteur a perdu le contrôle du véhicule. Plusieurs témoins évoquent un excès de vitesse comme cause probable de l’accident. Dans sa course, le camion a d’abord percuté un arbre en bord de route, puis un tronc de manguier, avant de terminer sa trajectoire en s’encastrant violemment dans une maison en chantier située à proximité immédiate de la RN2.
La violence du choc a provoqué l’effondrement partiel du bâtiment, notamment une façade et une partie de la toiture en béton, ensevelissant l’avant du camion. Le conducteur, coincé dans une cabine complètement détruite, a été extrait après de longues heures d’intervention. Malgré les efforts des secours, il a succombé à ses blessures.
Originaire de Mbatse, sur l’île de Mwali, la victime vivait à Selea ya Bambao, où elle avait fondé une famille. Il travaillait pour une entreprise spécialisée dans la construction.
Un témoin, présent à proximité, raconte une scène d’une rare violence : « Le camion m’a dépassé à grande vitesse. Quelques instants plus tard, il a percuté des arbres avant de finir dans une maison. Lorsque je suis arrivé, le chauffeur respirait encore, mais il était piégé dans la cabine ».
Les opérations de secours, particulièrement complexes, ont duré plus de trois heures, mobilisant d’importants moyens, dont des tronçonneuses, pour dégager la victime. Une enquête devrait permettre d’établir avec précision les circonstances de ce drame.
IBM
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