Ukraine / Comores : Même combat

L’Occident s’époumone, ne trouve pas de mots assez durs pour dénoncer l’annexion de la Crimée et des provinces du Donbass par la Russie. Poutine un psychopathe pire que Hitler ! Aucune voix discordante n’est tolérée dans les grands médias. Pas de place pour l’analyse, la pensée unique impose son dogme.

Mais voilà que la Russie riposte. Nous avons fait ce que vous avez fait à Mayotte. Organisation de référendum puis loi d’annexion. La Communauté Internationale ce n’est pas vous. Vous oubliez les dizaines de résolutions de l’ONU qui vous ont condamné et exigé le respect de l’intégrité territoriale des Comores.

Votre autisme et votre pratique des deux poids deux mesures en fonction de vos intérêts ne font pas office de loi. Et pan sur le bec comme dirait le journal satirique français, le « Canard Enchaîné ».

Si Azali avait la tête sur les épaules, s’il se préoccupait des intérêts du pays qu’il est censé incarner, il aurait saisi l’occasion pour remettre sur le tapis mondial, la question de l’île comorienne de Mayotte. L’argumentation russe constitue en effet une réelle opportunité à saisir et exploiter.

Malheureusement son larbinisme pro français l’emprisonne. Contrairement à nombre de pays africains, il a voté pour les sanctions contre la Russie sans la moindre conscience de sa forfaiture..

Bien évidemment le parallélisme entre l’Ukraine et les Comores a ses limites. L’histoire de l’Ukraine est bien plus complexe tandis que la question comorienne est une question coloniale relativement simple. Il ne s’agit pas d’un conflit territorial mais d’une indépendance inachevée parce que la France n’a pas respectée un des principes fondamentaux de la Charte constitutive de l’ONU relatif aux frontières des pays au moment de leur accès à l’indépendance.

La guerre en Ukraine est un révélateur de l’hypocrisie et du cynisme de l’Occident dont les méfaits sur les pays faibles est incommensurable ! Notre pays en fait les frais depuis belle lurette.

Idriss

