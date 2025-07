Trois condamnations à mort et deux acquittements dans l’affaire du meurtre de l’ex-commissaire Moegni Assoumani

Le verdict est tombé samedi à la cour d’assises de Moroni dans l’affaire du meurtre de l’ancien commissaire Moegni Assoumani, originaire de Maweni ya Dimani. La cour a en revanche prononcé l’acquittement en faveur de deux des cinq prévenus, Houdjadji et Ahmed Bacar, jugés pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort.

Les trois autres accusés, Farouk Kamal, Badroudine Ibrahim et Yahya Assoumani, ont été reconnus coupables et condamnés à la peine de mort, au terme d’une audience tendue. Les faits remontent au 8 août 2022, dans un climat de violence entre les villages de Maweni et Ntsoralé, qui avait dégénéré en affrontements sanglants.

Moegni Assoumani, alors à bord d’un bus avec des habitants de Maweni, avait été intercepté à Ntsoralé. Pris pour cible, il avait été violemment passé à tabac. À la barre, Farouk Kamal a reconnu lui avoir donné deux coups de pied. Badroudine Ibrahim a, lui, admis l’avoir frappé avec un bâton de manguier, sans toutefois vouloir sa mort. Yahya Assoumani, pour sa part, a reconnu avoir soutenu les jeunes qui bloquaient la route, tout en demandant l’épargnement du chauffeur du bus.

L’avocat de la défense, Me Djamal, a tenté de plaider la requalification des faits, évoquant l’article 276 du code pénal, dont la peine maximale est de 20 ans. Les avocats de la partie civile ont, eux, soutenu l’existence d’une préméditation.

Feu Moegni Assoumani laisse derrière lui une veuve et cinq enfants.

