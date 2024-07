Travaux de la dernière chance au stade Maluzini pour accueillir les éliminatoires de la CAN : inspection cruciale en Août »

Selon les informations du journal Al Watwan, le premier match des Coelacanthes pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations de football est prévu aux Comores en septembre prochain, entre le 2 et le 11, contre les Scorpions gambiens. Cependant, jusqu’au 11 juillet dernier, le Stade Maluzini n’était pas encore sur la liste des stades retenus par la Confédération africaine de football pour les deux premières journées de la campagne Maroc 2025.

Le président de la fédération comorienne de football, Saïd Ali Saïd Athouman, reste optimiste et affirme que le match « Comores vs Gambie » pourrait bien se dérouler au Stade Maluzini. Selon lui, une pré-inspection et une inspection du stade sont prévues prochainement. Entre-temps, la fédération et le gouvernement doivent finaliser les travaux recommandés par le cabinet d’inspection privé, Green Space, qui avait visité les lieux il y a quelques mois.

Les Comores, évoluant dans le groupe A, souhaitent ardemment jouer à domicile. C’est le désir du sélectionneur national, Stefano Cusin, et du président de la Fédération de football des Comores (Ffc). Cependant, cela dépend non seulement de leur volonté mais aussi de l’investissement du gouvernement comorien. « Ce serait une excellente chose de pouvoir jouer devant notre public », entend-on dans le staff technique des Coelacanthes.

Actuellement, dans le groupe A, seule la Tunisie peut recevoir ses rencontres à domicile. Les stades olympiques Hamadi Agrebi de Tunis et celui de Sousse figurent sur la liste des installations autorisées par la Confédération africaine de football, contrairement aux Comores, à Madagascar et à la Gambie.

À Moroni, la fédération comorienne assure « mettre le paquet » pour que le Stade de Maluzini puisse accueillir les Coelacanthes et les Scorpions en septembre. Les efforts se concentrent surtout sur l’entretien du gazon, la réorganisation de l’espace média et le remplacement des bancs de touche. De nouveaux sièges pour les remplaçants sont attendus avant le 12 août prochain.

Saïd Hassan Oumouri