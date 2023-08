Trahison au sein de l’Opposition Comorienne?

Le Front Uni de l’Opposition a initialement annoncé son intention de boycotter les élections présidentielles de 2024. Dans une lettre adressée au président Azali, le front a énuméré des conditions préalables à sa participation, dont la libération des prisonniers politiques et la garantie d’un processus électoral transparent. Cependant, une déclaration récente de M. Razida, de son vrai nom Ibrahim Abdourazak, porte-parole du Front Commun, a semé le doute. Il a annoncé sa décision personnelle de participer au scrutin. En réaction, l’UPDC, le parti de Razida, a précisé qu’il s’exprimait à titre personnel, non au nom du parti ni du front. Cette divergence interne soulève des questions sur la solidité et la cohésion du Front Uni face aux échéances électorales imminentes. Certains y voient même une trahison de la part de Razida..

ANTUF Chaharane