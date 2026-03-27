Stationnement anarchique : une opération municipale pour désengorger les trottoirs et voies publiques

La Commune de Moroni a lancé, ce vendredi après-midi, une opération visant à lutter contre le stationnement anarchique dans plusieurs quartiers de la capitale. Cette initiative cible principalement les véhicules garés sur les trottoirs ainsi que dans des zones non autorisées, entravant la circulation des piétons et des automobilistes.
Selon les autorités municipales, cette intervention s’inscrit dans la continuité du communiqué publié le 7 novembre 2025, qui rappelait les règles en matière de stationnement urbain. L’objectif affiché est de rétablir l’ordre public et de faciliter la mobilité au sein de la ville, confrontée à une augmentation du trafic et à des difficultés de circulation.
Les agents de la commune ont procédé à l’enlèvement de plusieurs véhicules en infraction. Les propriétaires concernés sont invités à récupérer leurs biens auprès des services municipaux, après s’être conformés aux procédures en vigueur.
Par ailleurs, la municipalité appelle les usagers à faire preuve de civisme en respectant les règles de stationnement. Elle souligne que la coopération de chacun est essentielle pour garantir la sécurité, la propreté et le bon fonctionnement de l’espace urbain.
Abdallah.S
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