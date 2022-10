Diaspora. Ce mardi 25 octobre à Paris, une jeune femme comorienne a brillé en obtenant la mention très honorable à la soutenance de sa thèse pour le diplôme de docteur en médecine. Mme Djaffar Souraya est diplômée à la Faculté de médecine de l’université Paris Sud. Le Jury lui a décerné une mention » Très Honorable ».



Le père du Docteur Djaffar Souraya, est aussi médecin pédiatre. Il est originaire de la ville de Foumbouni.

