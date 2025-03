Sommet arabe au Caire : Le président Azali appelle à une paix durable en Palestine

Le Président Azali Assoumani, a pris part ce mardi 4 mars au Caire au Sommet arabe extraordinaire consacré à la situation en Palestine. Cette réunion a été organisée à l’initiative de la Palestine, sous l’impulsion du Président égyptien Abdelfattah Al-Sissi et du Roi de Bahreïn, Hamed ben Issa Al Khalifa. Des dirigeants arabes et internationaux, ainsi que des représentants de la Ligue arabe, de l’Union africaine et de l’ONU, ont répondu présents à cet appel.

Dans son intervention, le Président Azali a d’abord adressé ses remerciements aux autorités égyptiennes pour leur accueil. Il a ensuite exprimé son inquiétude face aux violences persistantes à Gaza et en Cisjordanie, soulignant l’échec des tentatives de cessez-le-feu et la menace d’une reprise des affrontements.

Azali a plaidé pour des décisions concrètes afin de protéger la population civile et restaurer la stabilité dans les territoires palestiniens. Il a soutenu le plan proposé par l’Égypte, qui offre une alternative au déplacement forcé des habitants de Gaza et à la transformation de ce territoire sans sa population. Il a également salué l’engagement des dirigeants arabes contre toute tentative de modification démographique de la région.

Réaffirmant la position des Comores en faveur des résolutions de l’ONU, le Président a insisté sur la nécessité d’une solution politique garantissant un État palestinien souverain dans les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, coexistant pacifiquement avec Israël. Avant de conclure, il a exprimé son soutien au Président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, et réitéré la solidarité de son pays envers le peuple palestinien.

