Situation critique : Le choléra persiste malgré les efforts de lutte, 72 personnes…

Le pays continue de lutter contre une épidémie de choléra dévastatrice, avec l’annonce de huit nouveaux cas, portant le total à 20 cas actifs à travers le territoire. Depuis son apparition à la fin du mois de janvier, la maladie a déjà emporté six vies, bien que 72 personnes aient été déclarées guéries.

Le choléra, une maladie diarrhéique aiguë, représente une menace grave pour la population. Ses symptômes soudains, notamment la diarrhée aqueuse, les nausées et les vomissements, peuvent entraîner une déshydratation rapide, voire le décès en quelques heures seulement.

Malgré les campagnes de sensibilisation et les recommandations des autorités sanitaires, certaines personnes restent réticentes à prendre au sérieux les mesures de prévention. Le Dr. Yacine Mohamed, spécialiste pédiatrique, souligne l’importance de la réactivité : « Le choléra ne discrimine pas selon l’âge. Il est crucial de se rendre à l’hôpital dès l’apparition des symptômes pour éviter les complications. »

La prévention reste le remède le plus efficace contre cette épidémie. Les autorités insistent sur l’importance du lavage régulier des mains, de la cuisson minutieuse des aliments et de l’évitement de la consommation d’aliments non cuits. En cas de symptômes suspects, il est recommandé de consulter immédiatement un professionnel de la santé.

Le Dr. Saindou Ben Ali Mbae, directeur général de la santé, appelle à l’implication de tous dans la lutte contre le choléra : « La collaboration de chacun est essentielle pour vaincre cette maladie. »

IBM