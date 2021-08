Le Ministère de la Santé en partenariat avec l’OMS et l’UNICEF ont lancé ce matin, la semaine de l’allaitement maternel.

Une semaine durant, le Ministère de la santé va mener des activités de sensibilisation pour encourager les femmes à pratiquer l’allaitement maternel. Le thème de cette année est “l’allaitement maternel : une responsabilité partagée”.

Si aux Comores, 94% des enfants sont allaités de la naissance jusqu’à 12-17 mois, il faut noter que seuls 12% des enfants sont allaités exclusivement au sein pendant 6 mois.

Selon l’OMS, “l’allaitement maternel est un moyen sans égal de fournir une alimentation idéale pour la croissance et le développement en bonne santé du nourrisson; il fait aussi partie intégrante du processus reproducteur et il produit des effets importants sur la santé de la mère.”

L’OMS recommande l’allaitement au sein exclusif pendant les six premiers mois suivant la naissance.

Mais l’allaitement maternel n’est pas sans contrainte, surtout pour les mamans qui travaillent. La responsabilité partagée dans cette campagne vise entre autre le respect du code du travail particulièrement l’article 121 stipule que la femme a droit à 14 semaines de congés maternité et l’article 122 qui stipule que pendant une période de e 15 mois, à compter de la naissance de l’enfant, la maman a droit à des pauses allaitement pendant son travail. Or dans notre pays il n’y a pas d’espace aménagé pour permettre aux femmes qui le souhaite de faire une pause allaitement. Les employeurs publics comme privés devraient aménager un espace allaitement. Mais la responsabilité doit être assumée par les pères ou les membres de la famille en allégeant la maman des tâches quotidiens.

