Selon Saco, les députés comoriens deviennent automatiquement des députés de l’union Africaine

L’ancien procureur général et actuel secrétaire général du conseil Supérieur de la magistrature n’arrête pas de nous surprendre.

Tôt le matin le vice-président de l’assemblée nationale, Ahamada Baco, a posté une photo de lui en compagnie de Saco, à l’aéroport international Prince Said Ibrahim, où le nouveau président de l’union Africaine Azali Assoumani était attendu cet après-midi.

En réponse à cette publication légendée » avec notre fundi Soilihi Mahamoud « , Saco lui a remercié en indiquant que désormais Baco devient vice-président des députés de l’union africaine. Selon le raisonnement de Saco, la désignation d’Azali Assoumani comme président de l’union Africaine signifie que les députés comoriens deviennent des députés de l’organisation de l’union africaine

