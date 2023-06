Sécurité en mer : Les Comores franchissent une étape cruciale avec la ratification de la convention internationale du travail maritime

Le ministre de l’emploi, Djaanfar Salim Allaoui, a récemment présenté les progrès réalisés dans la ratification de la convention internationale du travail maritime devant la commission des affaires sociales à Moroni. Cette convention, adoptée par l’Organisation internationale du Travail (OIT), établit des normes minimales visant à garantir la sécurité, la protection sociale et le respect des droits fondamentaux des marins à bord des navires.

Le gouvernement comorien s’est engagé à mettre en place des mesures législatives et réglementaires pour assurer le respect de ces normes et droits fondamentaux. La ratification de cette convention témoigne de l’engagement du gouvernement en faveur de la sécurité et du bien-être des marins lors de leurs activités maritimes.

Le ministre de l’emploi a souligné que cette ratification constituait une avancée significative pour le respect des droits des marins et la promotion de conditions de travail décentes à bord des navires. En renforçant la réputation internationale du pays en matière de respect des droits de l’homme et d’engagement envers le bien-être des travailleurs maritimes, cette convention contribuera à améliorer la protection des pêcheurs et des marins.

Il convient de noter que le ministre a également souligné l’importance de cette convention pour les marins qui passent de longues périodes en mer, souvent dans des conditions difficiles et dangereuses. La commission des affaires sociales examinera la convention et les mesures prises par le ministère de l’emploi afin de promouvoir une meilleure protection pour les marins.



Misbah Said