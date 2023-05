Secrétaire d’État américain Antony Blinken rencontre le président de l’Union des Comores Azali Assoumani pour discuter du conflit au Soudan.

Antony J. Blinken, le secrétaire d’État américain, s’est entretenu avec Azali Assoumani, le président comorien et actuel président de l’Union africaine, le 1er mai. L’objectif de cette rencontre était de réaffirmer le soutien des États-Unis pour une action internationale collective visant à mettre fin aux combats au Soudan et à assurer un accès humanitaire sans entrave.

Le secrétaire d’État a remercié le président comorien pour son leadership et a souligné son soutien à l’effort international dirigé par l’UA pour élaborer un plan urgent de désescalade, tel que préconisé dans la communication du 20 avril de l’UA.

Au cours de l’entretien, ils ont discuté de l’importance de poursuivre la coopération pour inciter les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide à respecter le cessez-le-feu actuel et à entamer des négociations pour parvenir à une fin plus durable du conflit et un accès humanitaire sans entrave.

Les États-Unis soutiennent fermement les efforts internationaux visant à mettre fin aux violences au Soudan et à garantir un accès humanitaire sans entrave. Cette rencontre avec le président comorien a été l’occasion de réaffirmer l’engagement américain dans cette crise humanitaire et de souligner l’importance de la coopération internationale pour parvenir à une résolution pacifique et durable du conflit.

ANTUF chaharane