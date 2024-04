Scandale: Les féministes comoriennes ignorant les véritables enjeux des femmes

Dans un paysage où les mouvements féministes internationaux mettent en lumière les horreurs des violences conjugales, les Comores se distinguent par une anomalie frappante. Contrairement aux statistiques alarmantes de pays comme la France, où chaque jour une femme perd la vie sous les coups de son conjoint, les Comores semblent échapper à cette triste réalité. Les données locales indiquent une rareté, voire une absence, de femmes victimes de violences physiques infligées par leurs partenaires.

Pourtant, cette rareté ne doit en aucun cas conduire à la complaisance ou à la négligence de la situation des femmes aux Comores. L’absence de violences physiques ne signifie pas l’absence totale de violences ou de discriminations à l’égard des femmes. En effet, les féministes aux Comores se trouvent confrontées à des défis différents, mais non moins importants.

Les femmes aux Comores font face à des défis persistants, même dans les domaines professionnels comme le recrutement et les stages. Des témoignages révèlent des cas où les femmes sont écartées de certaines opportunités en raison de leur genre, malgré leurs qualifications et leurs compétences.

En outre, les femmes qui réussissent à obtenir des stages ou des emplois se retrouvent parfois confrontées à des environnements hostiles et à des comportements inappropriés de la part de leurs collègues ou de leurs supérieurs. Le harcèlement sexuel et les discriminations sur le lieu de travail sont des réalités auxquelles de nombreuses femmes comoriennes sont confrontées. Comme par exemple l’affaire des attouchements à l’Ortc.

Pourtant, au lieu de concentrer leurs efforts sur la sensibilisation et la prévention de toutes les formes de violence à l’égard des femmes, certaines voix féministes locales semblent avoir détourné leur attention vers des préoccupations moins cruciales. Plutôt que de dénoncer les abus de pouvoir des autorités militaires ou les autres formes de discrimination, elles ont choisi de se concentrer sur des sujets moins urgents, comme les propos d’un prédicateur religieux.

Cette focalisation sélective risque de compromettre la capacité des féministes aux Comores à réellement faire progresser les droits des femmes. En négligeant les problèmes systémiques et en se concentrant sur des questions plus marginales, elles risquent de perdre de vue l’objectif principal de leur lutte : garantir l’égalité et la sécurité pour toutes les femmes.

