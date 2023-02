Scandale à l’ambassade des Comores à Paris : Abdou Mouigni illégitime ambassadeur par intérim

L’ambassadeur par intérim des Comores à Paris, Abdou Mouigni, se trouve dans une situation d’illégalité selon une note officielle du ministère des Affaires étrangères. Bien que n’étant plus employé du ministère depuis le 28 juin 2022, il continue de travailler à l’ambassade en tant que conseiller, soulevant des interrogations quant à sa légitimité à occuper le poste d’ambassadeur par intérim.

Le fait que Mouigni continue son travail à l’ambassade malgré la demande du ministre des Affaires étrangères de rentrer à Moroni soulève des questions quant à son statut. Est-il au-dessus des lois ? Pourquoi bénéficie-t-il d’une relation privilégiée avec l’ambassadeur Ahamada ? Les Comoriens de Paris s’interrogent sur la gestion de l’ambassade et de ses affaires dans ce contexte.

Cette situation illustre un manque de transparence et de légitimité des actions de l’ambassade des Comores à Paris. Il est temps que des clarifications soient apportées sur cette affaire pour rassurer les citoyens sur la gouvernance de l’ambassade. Les autorités devraient prendre des mesures pour faire appliquer la loi au pays du droit.

En outre, la relation privilégiée entre Mouigni et l’ambassadeur Ahamada soulève des doutes quant à l’intégrité de l’ambassade et de son fonctionnement. Les Comoriens de Paris se demandent si les actes administratifs, établis et signés par cet ancien conseiller rappelé à Moroni depuis juin 2022, ont une valeur puisque la personne qui les signe est totalement en rébellion face à l’administration centrale de Moroni.

Il est essentiel que les autorités prennent les mesures nécessaires pour garantir la transparence et la légitimité de l’ambassade des Comores à Paris. Il est important que les citoyens aient confiance en leur gouvernement et en ses institutions, et que les règles soient appliquées de manière équitable et cohérente.