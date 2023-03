Salim Hafi, demande la démission des hypocrites : soutenez Azali ou partez !

Dans une interview exclusive accordée au journaliste Oubeid MCHAGAMA, l’ancien ministre de l’éducation nationale et fervent supporter du président Azali, Salim Hafi, a récemment adressé un message cinglant aux membres du gouvernement qui n’osent pas afficher publiquement leur soutien au président. Selon lui, ceux qui ne sont pas prêts à défendre Azali devraient démissionner.

« Si vous êtes membres du gouvernement, vous devez assumer vos positions politiques. Si vous ne pouvez pas le faire, vous devriez démissionner. Il n’y a pas de place pour les hypocrites dans le gouvernement », a déclaré Salim Hafi.

Hafi, qui est connu pour son franc-parler et ses prises de position controversées, a également appelé à une plus grande unité au sein du parti au pouvoir. Il a exhorté tous les membres à se tenir derrière le président Azali et à travailler ensemble pour le développement du pays.

Ces déclarations font écho aux tensions récentes au sein du parti au pouvoir, où certains membres sont soupçonnés de ne pas soutenir pleinement le président Azali. Il reste à voir si ces appels à l’unité porteront leurs fruits ou s’ils ne feront qu’accentuer les divisions déjà existantes.