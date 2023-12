Saïd larifu : Lettre ouverte aux magistrats de la cour suprême des Comores.

Dans une lettre ouverte datée du 09 décembre 2023, l’avocat et ancien candidat à la présidence des Comores, Me Saïd Larifou, adresse un message poignant aux membres de la Cour Suprême de l’Union des Comores. Il dénonce les actions autoritaires du Président en exercice, Azali Assoumani, accusé d’exercer une pression indue sur les institutions constitutionnelles, y compris la Cour Suprême, pour servir ses intérêts politiques et électoraux.

Larifou souligne que depuis le retour au pouvoir du Colonel Azali Assoumani en 2016, la Cour Suprême n’a invalidé aucun acte controversé du président, allant à l’encontre de la constitution et des engagements internationaux du pays. Les récentes décisions de la Cour, qui semblent être politiquement motivées, ont érodé la confiance des citoyens envers la justice comorienne et menacent l’indépendance judiciaire.

L’auteur critique également la gestion de diverses institutions par Assoumani, y compris le commandement de la gendarmerie et d’autres postes clés, confiés à des membres de sa famille, ce qui suggère un régime autoritaire et héréditaire. Larifou exhorte les membres de la Cour à agir avec patriotisme et responsabilité pour rendre justice au peuple comorien et à restaurer l’intégrité de la Cour Suprême.

Il termine par un appel passionné pour que la Cour prenne position contre les abus de pouvoir et respecte la constitution, en annulant les actes et décisions inconstitutionnels pris par le président. Cette lettre représente un cri du cœur pour la démocratie et l’état de droit aux Comores.

ANTUF Chaharane