Réunion de conciliation entre les représentants de la jeunesse de Ouani et les responsables de (SCK)

Le Ministre des Finances a présidé ce samedi 6 novembre à Ouani Anjouan, une réunion de conciliation entre les représentants de la jeunesse de Ouani et les responsables de la société Comores- Koweit (SCK) suite aux differends relatifs au terrain d’exploitation occupé par la SCK et aux questions environnementales.

Les discussions se sont déroulées avec le Député, le Maire et les autres représentants de la communauté de Ouani dans un climat très apaisé, à la satisfaction des deux parties.

Le ministre et les spécialistes concernés font ce dimanche 7 novembre une prospection au niveau de l’île d’Anjouan pour identifier et retenir d’autres sites pour abriter des unités de concassage en prévision des besoins en agrégats pour les grands chantiers routiers en cours au niveau de l’île et des besoins de la population pour les constructions individuelles.

Ministère de finance