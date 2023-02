Retour triomphal du président Azali après son élection à la tête de l’Union Africaine

Le président Azali Assoumani est rentré triomphalement aux Comores après avoir été intronisé président de l’Union Africaine à Addis-Abeba le samedi 18 février. Des milliers de personnes ont bravé la chaleur pour se rendre à l’aéroport international Moroni Prince Said Ibrahim pour accueillir le tout nouveau président de l’Union Africaine.

Des cadres, des fonctionnaires, des jeunes et des notables se sont rassemblés pour applaudir le président qui représentera désormais les 55 États membres de l’organisation panafricaine pendant un an. La foule a été acclamée par le président dès qu’il est descendu de l’avion.

Lors de la cérémonie organisée sur le parking de l’aéroport, le prédicateur et ancien député Ali Hadji a déclaré qu’avec cette présidence de l’Union Africaine qui échoit à leur pays, il n’y a pas de place pour la division. Pour lui, le pays a franchi un palier et tout comorien devrait être fier de ce succès.

Soultoine Abdoulanziz, intervenant au nom de la notabilité, a également exprimé sa fierté pour l’accession du pays à la tête de l’Union Africaine, affirmant que le président Azali se comporte comme un leader digne de ce nom. Il a prédit que le président serait réélu en 2024.

Le président de la République a remercié la foule pour l’avoir accueilli et a déclaré que les responsabilités du continent échoient au pays en raison de ses progrès enregistrés dans de nombreux domaines.

