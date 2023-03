Résumé du match : La Côte d’Ivoire surclasse les Comores 3-1 en match de qualification

Dans un match de qualification crucial, la Côte d’Ivoire a démontré sa supériorité en s’imposant 3 buts à 1 face aux Comores. Cette rencontre, qui a eu lieu dans le cadre des qualifications pour la coupe d’Afrique a été largement dominée par les Ivoiriens. Avec cette victoire, la Côte d’Ivoire se positionne à la troisième place du groupe H, à trois points de la Zambie, actuellement deuxième.

Dès le début de la rencontre, les Ivoiriens ont imposé leur rythme et leur maîtrise technique, mettant en difficulté la défense comorienne. À la 30e minute, C. Kouamé a ouvert le score pour la Côte d’Ivoire, faisant peser une pression supplémentaire sur les Comores. Malgré leurs efforts, les Comoriens ont peiné à trouver des solutions pour contrer le jeu ivoirien.

En seconde mi-temps, S. Haller a accentué l’avance des Éléphants en inscrivant un but à la 61e minute, portant le score à 2-0. Les Comores, bien que déterminés, n’ont pas réussi à réduire l’écart, et la situation s’est encore compliquée pour eux lorsque J.P. Krasso a marqué le troisième but ivoirien à la 89e minute.

Cependant, les Comores ont saisi l’opportunité de sauver l’honneur en fin de match grâce à un but d’Ibroihim Youssouf dans les arrêts de jeu, à la 90e+3 minute. Ce but a permis aux Comores de quitter le terrain avec un score de 3-1 en faveur de la Côte d’Ivoire.

Ce résultat confirme la différence de niveau entre les deux équipes et met en évidence le travail qu’il reste à accomplir pour les Comores afin de rivaliser avec les meilleures formations du continent. Quant à la Côte d’Ivoire, cette victoire est une étape importante dans la course à la qualification et renforce la confiance de l’équipe avant les prochains matchs décisifs.

