Résultats catastrophiques pour la faculté de droit et sciences économiques de M’vuni

Après les épreuves écrites du deuxième semestre de l’année universitaire 2022-2023, les étudiants de la faculté de droit et sciences économiques de M’vuni ont attendu avec appréhension la publication des résultats. Malheureusement, les chiffres affichés sur le site universitaire ont révélé une réalité alarmante : les résultats sont désastreux dans tous les départements, à savoir le droit, l’économie et l’AES (Administration Économique et Sociale).

Sur un total de 3425 étudiants inscrits, seuls 757 ont réussi à valider leurs examens, ce qui représente un pourcentage alarmant de 22,01% de réussite. Ces chiffres témoignent d’un échec massif et soulèvent des inquiétudes quant à la qualité de l’enseignement dispensé au sein de la faculté.

De plus, la situation a été aggravée par la découverte de fraudes lors des examens. Quarante étudiants ont été éliminés à la suite de fraudes constatées, ajoutant ainsi une dimension supplémentaire à cette crise académique.

Dans ce contexte, un étudiant de première année en AES a décidé de s’exprimer sur cette situation, tout en souhaitant garder l’anonymat. Il a exprimé son indignation face au comportement des enseignants qui manquent régulièrement les cours, privant ainsi les étudiants de l’opportunité d’acquérir les connaissances nécessaires pour réussir leurs examens. De plus, il a dénoncé certains surveillants lors des épreuves, affirmant qu’ils adoptaient une attitude hostile envers les étudiants, conduisant à des éliminations injustifiées.

« Personnellement, j’ai réussi à valider l’année, mais cela ne m’empêche pas de dénoncer certains comportements de nos enseignants qui s’absentent sans justification. De plus, certains surveillants ne comprennent pas qu’ils ne sont pas en guerre avec les étudiants. J’ai été témoin d’étudiants éliminés sans motif valable », a-t-il déclaré.

Soibah Said