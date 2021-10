Résultats baccalauréat : 5 % «admis”et 16 % «autorisés» à Ndzuani

En 2020, sur 4 925 candidats qui avaient passé l’examen, 1 545 étaient déclarés admis du premier groupe, et 1 674 autres étaient autorisés à passer les épreuves de rattrapage du deuxième groupe, ce qui avait donné un taux de réussite inédit de 65,36 %. En 2019, ce taux avait été de 51 %, et en 2018 il avait été de près de 49 %.

Le baccalauréat session 2021 s’est soldé par des résultats catastrophiques à Ndzuani : seulement 5 % sont déclarés admis au premier groupe, et 16 % « autorisés », ceci après rachat. Avant le rachat, ils étaient respectivement 3 % et 12 %. Ils étaient pour rappel 4 988 candidats à passer les épreuves. C’est une chute vertigineuse par rapport aux trois dernières années. Pour rappel, en 2020, sur 4 925candidats qui avaient passé l’examen, 1 545 étaient déclarés admis du premier groupe, et 1 674 autres étaient autorisés à passer les épreuves de rattrapage du deuxième groupe, ce qui avait donné un taux de réussite inédit de 65,36 %.

51 % en 2019 et 49 % en 2018

En 2019, ce taux avait été de 51 %, et en 2018 il avait été de près de 49 %. Si ces résultats ont choqué beaucoup de candidats, de parents et même d’enseignants, ils n’étaient pas moins prévisibles. “Les résultats des années précédentes étaient en réalité des résultats de façade que nous autres dénoncions déjà. C’est nous qui avons ces élèves dans nos classes…

Ce ne sont pas des résultats catastrophiques pour moi, mais plutôt des résultats qui reflètent la réalité que nous vivons dans les classes que nous enseignons”, a soutenu Ankili Mahamoud, enseignant de philosophie. Pour le président du jury également, il n’y a pas de quoi s’étonner.

«Il n’y a pas de secret : le travail a été effectué comme il faut, notamment la surveillance. Les gens qui avaient leurs réseaux de fraude ont été pour la plupart attrapés», a expliqué Dr.Abdillah Saïd Amana.Il a au passage remercié le « ministre de l’Education, qui nous a donné tous les moyens pour qu’on arrive à accomplir cette mission noble », le secrétariat et les enseignants qui «se sont mis d’accord pour faire leur travail comme il faut».

Par SM avec DDM / Alwatwan