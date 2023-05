Rencontre entre Darmanin et le ministre de l’Intérieur comorien à Paris : La question se pose si les autorités comoriennes vont se laisser acheter ou menacer?

Le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, a annoncé mercredi la venue prochaine à Paris de son homologue comorien, alors que l’archipel refuse la reconduite à la frontière de ses ressortissants depuis le début de l’opération Wuambushu à Mayotte. Pourquoi le ministre de l’Intérieur et pas le ministre des Affaires étrangères ? Cette question se pose car normalement, les relations diplomatiques sont du ressort du ministère des Affaires étrangères. Cependant, c’est bien le ministre de l’Intérieur qui a été choisi pour rencontrer son homologue comorien.

La journaliste qui avait dit sur Seignosse que « les Comores ça s’achète où ça se menace » avait donc raison, surtout concernant ce gouvernement. En effet, le ministre de l’Intérieur comorien a la nationalité française, ce qui soulève des questions sur les réelles intentions de la France dans cette crise migratoire.

Le ministre Darmanin a déclaré qu’il utilisait « tous les moyens diplomatiques pour renouer le contact » avec les Comores. Depuis cinq jours, il n’y a plus d’échanges de bateaux au port d’Anjouan entre Mayotte et les Comores, qu’il s’agisse des étrangers en situation irrégulière ou des simples voyageurs, officiellement pour des raisons techniques. Les autorités françaises ont déployé depuis fin avril d’importants moyens pour déloger des migrants illégaux des bidonvilles de Mayotte dans le cadre de Wuambushu, mobilisant quelque 1 800 policiers et gendarmes.

La rencontre entre les deux ministres nous dira en fin de compte ce qui en ressortira de cette crise migratoire.

Saïd hassane Oumouri