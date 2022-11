Régularisation des sans papiers en France, dites le à vos proches

Gérald Darmanin est revenu, ce mercredi 2 novembre, sur la proposition de créer un titre de séjour dédié aux «métiers en tension». Un projet qui, a-t-il dit, ne «vaut pas régularisation massive».

Gérald Darmanin a fait une mise au point. S’exprimant ce mercredi depuis l’Assemblée nationale, le ministre de l’Intérieur est revenu sur l’idée d’une création d’un titre de séjour aux «métiers en tension». Une piste avancée dans la matinée dans les colonnes du Monde, conjointement avec le ministre du Travail Olivier Dussopt, et qui pourrait figurer à la future loi sur l’immigration.

«Il ne s’agit pas d’une régularisation massive», a assuré le locataire de la place Beauvau face à la polémique qui enfle. Dans son argumentaire, Gérald Darmanin a pointé du doigt la «difficulté» pour «certains travailleurs de l’ombre», qui sont «parfois exploités par manque de droits» ou bien de «patrons indélicats».

L’objectif serait ainsi de réaliser «des régularisations au compte-goutte», basées sur certains critères, tels que «l’obligation de parler français», ou encore être détenteur d’une promesse d’embauche de l’employeur.

Cnews.fr

Please follow and like us: