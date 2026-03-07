Ramadan à Moroni : la Police nationale saisit alcool et cannabis dans un bar VIP

Une opération menée récemment par la Police nationale à Moroni a conduit à la saisie de boissons alcoolisées et de cannabis dans un établissement de la capitale. L’intervention s’inscrit dans le cadre des mesures mises en place par les autorités pour assurer la sécurité et le respect des règles en vigueur durant le mois de Ramadan.
Selon les informations communiquées, l’opération a été effectuée au bar VIP, actuellement exploité par un individu connu sous le nom de Gasikara, présenté comme étant d’origine malgache. Sur place, les forces de l’ordre ont découvert plusieurs bouteilles de boissons alcoolisées ainsi qu’un tube contenant du cannabis, communément appelé « chitte ».
Les policiers ont également retrouvé un ordinateur portable et une somme d’argent dans l’établissement. L’ensemble du matériel a été saisi dans le cadre de l’enquête ouverte à la suite de cette intervention.
Cette opération intervient alors que le ministère de l’Intérieur, dirigé par Mohamed Ahamada, a donné des instructions visant à renforcer la vigilance des forces de sécurité pendant le mois de Ramadan. Les autorités indiquent vouloir veiller au respect de l’ordre public et des valeurs sociales durant cette période importante pour la population majoritairement musulmane du pays.
