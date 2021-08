Qui est Mze Abdou Mohamed Chanfioun ?

L’homme qui a été choisi par le président Azali Assoumani pour relever les défis économiques de notre pays. Quel est son parcours professionnel ? Qu’est-ce qu’il a apporté au pays durant son mandat à la BCC ?

Né vers 1960 à Mbeni, Mze Abdou Mohamed Chanfioun fait partie de cette génération d’étudiants comoriens ayant intégré l’enseignement supérieur français dans les années 80 après l’obtention de son Bac aux Comores. Il a commencé son parcours académique à l’Université d’Aix-en-Provence puis l’Université de Lille où il a obtenu son diplôme de Management des banques et des institutions financières. Sa carrière professionnelle débute à la banque de France en tant que stagiaire, une expérience qui a renforcé sa volonté de se consacrer au secteur bancaire. Malgré des opportunités professionnelles en France, il a décidé de retourner aux Comores pour apporter sa pierre à l’édifice. Dès son arrivée, il est recruté à la BCC en tant que cadre supérieur. Il fait ses preuves et rapidement on lui confie la gestion de plusieurs départements, ce qui lui a permis d’avoir une vision 360 des enjeux du secteur bancaire en Union des Comores.

Sous Azali 1, il a été promu Vice-Gouverneur de la BCC. Il sera reconduit par l’ancien président A.A.Sambi. Convaincu par sa bonne gouvernance et de son expertise sur les sujets complexes, l’ancien président Dr Ikililou Dhoinini l’a hissé au rang du Gouverneur. En 2014, l’ambassadeur Philipe LACOSTE lui a remis les Insignes d’Officier de l’Ordre national du Mérite au nom de l’ancien président français François Hollande.

On retiendra de son long passage à la Banque Centrale des Comores des grandes réformes telles que : l’ouverture du secteur bancaire à la concurrence et la mise en place d’un cadre de régulation, la modernisation conforme aux normes internationales, la modernisation des conditions d’exercice de la mission dévolue à la BCC.