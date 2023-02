Qui est le traître à la nation ? Qui doit être condamné pour haute trahison ?

L’ex président Sambi séquestré depuis bientôt 6ans puis jugé par des juges dont parmi eux dont des véreux avérés, a toujours dit dans ses discours après avoir réintroduit la question épineuse de l’île comoriene de Mayotte aux nations unies sans donner des preuves, que le parti CRC et ses chefs avaient retiré la question de la première capitale des Comores ( Mayotte ) aux nations unies.

Mais aujourd’hui nous vous donnons la preuve qui prouvent justement cet accusation grave par la présente lettre authentique d’Abdou Seuf ministre du mirex à l’époque qui a été envoyé au regretté koffi Anan secrétaire à même époque des nations unies.

les plus éveillés en politique disent que le CRC avaient négocié ledit retrait de la question de l’île, en échange d’un seconde mandat de leur imâm en 2006 mais comme à son habitude la France a trahi. Une fois de plus les mêmes érudits de la politique comorienne pensent que l’assentions offert dans un plateau en argent à l’imâm du CRC pour succéder à Maky Sall à présidence de l’union africaine serait liée à ladite question de Mayotte aux nations unies.

John Baloz

