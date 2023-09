« Que Dieu maudisse les juifs ». Les propos antisémites d’Azali Assoumani

Lors de son discours à l’occasion de l’inauguration d’une mosquée à Anjouan, le chef de l’État Azali Assoumani et accessoirement président de l’Union africaine, s’est laissé aller à des propos haineux à l’endroit du peuple juif.



S’il a appelé au vivre ensemble, il n’en demeure pas moins qu’il a tenu des propos antisémites. Vendredi 18 aout à Maraharé, un petit village situé au sud-ouest d’Anjouan d’où est originaire le gouverneur de l’île, Anissi Chamsidine. Le chef de l’État Azali Assoumani y est invité pour inaugurer une mosquée destinée à la prière du vendredi. C’est peu dire que l’évènement est d’une grande importance pour la communauté. Dans son speech tenu pour la circonstance, Azali Assoumani a, dans un discours empreint de versets coraniques comme souvent, a démontré l’importance de vivre ensemble quelle que soit la religion des uns et des autres. Le discours était à la hauteur du président de l’Union africaine, jusqu’à ce que qu’il glisse. Délibérément peut-être.



« Musulmans et catholiques (chrétiens, Ndlr) nous devons vivre ensemble. Y compris avec les juifs, ces égarés. Que Dieu les maudisse », a-t-il déclaré, non sans jeter des fleurs en reconnaissant l’hégémonie du peuple hébreu sur l’économie mondiale. Interrogé pour donner son avis sur ces propos, le ministre des affaire étrangères, Dhoihir Dhoulkamal nous a pris de court en affirmant n’avoir « jamais entendu ces propos de la bouche du chef de l’État » alors qu’il reconnait avoir pris part à l’inauguration du lieu de culte. « Il prône la tolérance et le vivre ensemble. Il a cité le Coran qui autorise le vivre ensemble même quand on n’a pas la même pratique religieuse », martèle le chef de la diplomatie. Sa version n’a pas changé d’un iota même après qu’on lui a envoyé la vidéo dans laquelle le chef de l’Etat s’est laissé aller aux propos polémiques. Peut-être que le ministre ne parle pas la même langue que le président…



Toufé Maecha