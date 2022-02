Quand Ben Boina ridiculise Telma

Il n’est un secret pour personne dans ce pays que l’une des premières sociétés qui ont cru à la fédération de football et aux Coelacanthes n’est autre que Comores Télécom.



En effet, une publication de Bogo-city prétend que Telma est le soutien numéro 1 des Coelacanthes. En même temps aussi sur la page Facebook de Telma, Ben boina signe un contrat d’ambassadeur avec la société. En a t-il le droit ? Dans tous les cas cet acte est immoral dans la mesure où Comores Télécom a signé un contrat de partenariat depuis la fin des années 2000. Ce ledit contrat donne droit à Comores Télécom de faire tout ce qui est communication avec tous les joueurs de l’équipe nationale de football. Donc, Telma ne peut pas utiliser les valeurs de l’équipe nationale et de la fédération. C’est pour cela que le maillot utilisé lors de la présentation de Ben Boina est celui de Maana sport et non celui de Macron équipementier officiel.

En plus de ces incursions dans le partenariat entre CT et les Coelacanthes, Telma veut en finir avec les avantages accordés aux clients de Comores Télécom.

D’abord Telma a porté plainte contre Comores Télécom pour contester l’offre de connection illimitée. L’Anrtic l’a finalement interdite.

Ensuite,Telma a porté plainte contre Comores Télécom pour contester l’octroi d’un bonus à l’achat d’un grand coupon de recharge (7.500, 10.000, 15.000 et 25.000fc). Comores Télécom était obligé de le supprimer.

Enfin, il y a quelques jours, Telma a de nouveau porté plainte contre Comores Télécom pour contester la possibilité d’envoyer des messages WhatsApp lorsque le crédit data est épuisé.

Qu’est ce qui se passe avec Telma? Quelle est vraiment sa politique ? Telma a un partenariat avec la fédération de basket-ball pourtant CT n’a jamais tenté de s’y mettre illégalement. Elle conteste tout Le temps d’une pratique anticoncurrentielle de la part de CT mais vraiment, qu’ en est-il de celui-ci ?