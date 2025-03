Qualité du carburant : la Sch renforce son laboratoire avec des équipements de pointe

Le ministre de l’Énergie et des Hydrocarbures, Aboubacar Said Anli, accompagné de ses collègues des Finances et de l’Économie, a visité hier, jeudi 6 mars, le laboratoire d’analyses des produits pétroliers de la Société comorienne des hydrocarbures (Sch). Cette visite visait à évaluer les travaux engagés, s’informer des réalités du terrain et apprécier la qualité des nouveaux équipements récemment acquis.

Avec une enveloppe de 125 millions de francs, la Sch s’est dotée d’équipements de dernière génération, garantis deux ans. Ces appareils permettent d’assurer le contrôle-qualité du carburant, garantissant ainsi aux consommateurs des produits conformes aux normes. « La question du carburant relève d’une sécurité nationale », a souligné le ministre de l’Énergie, insistant sur l’engagement du gouvernement à garantir un carburant de qualité.

Trois agents de la Sch, dont une femme, ont été formés par Alexandre Delarue, expert français en pétrole. Ils assureront désormais les analyses physico-chimiques et la maintenance des appareils. « Ce laboratoire peut gérer 70 % des analyses nécessaires pour certifier la qualité du carburant », a précisé l’expert, renforçant ainsi la transparence et la fiabilité du secteur.



