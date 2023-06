Promesses d’émergence et réalités : Le secteur éducatif comorien en crise

Le Syndicat National des Enseignants de l’Université des Comores (SNEUC) a déclaré une grève à partir du mardi 13 juin, exigeant que le projet de loi sur l’orientation et l’organisation de l’enseignement supérieur et de la recherche soit déposé à l’Assemblée nationale. Cette grève affectera les corrections des examens du deuxième semestre et les examens de la deuxième session.

Malgré les promesses d’émergence du gouvernement d’Azali, le secteur éducatif, crucial pour le développement du pays, est en crise. Les enseignants de l’université, mécontents de la loi sur l’enseignement supérieur adoptée en décembre 2022, estiment qu’elle ne reflète pas les réflexions menées par la communauté universitaire et ne propose pas de stratégie claire sur des sujets majeurs comme la démocratisation de l’université ou le rôle de la recherche pour la société.

Le secrétaire général du SNEUC, Abdou Said Mouignidaho, a appelé tous les enseignants à observer un arrêt de travail jusqu’à ce que leurs revendications soient satisfaites. Cette situation soulève des questions sur la capacité du gouvernement à gérer efficacement les salaires et les conditions de travail dans le secteur éducatif, malgré ses promesses d’émergence.

ANTUF Chaharane